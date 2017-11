Kritik an hohen Bankgebühren

Weihnachtszeit ist Spendenzeit. Doch für Kirchen und soziale Einrichtungen wird es immer schwieriger, die gesammelten Spenden bei ihren Banken einzuzahlen. Die Gebühren dafür sind oft sehr hoch. Die Spendensammler üben nun harsche Kritik an den Banken.

Zu Beginn der Hauptspendensaison zum Ende des Jahres fordern Kirchen und soziale Einrichtungen von den Banken mehr Flexibilität und soziale Verantwortung. Inbesondere das Einzahlen von Spenden in Münzgeld bereitet Sorgen. "Pfarrgemeinden müssen Gebühren zahlen bei bestimmten Banken", sagte der Sprecher des Erzbischöflichen Ordinariats Berlin, Stefan Förner, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Betroffen seien unter anderem die Kollekten aus Gottesdiensten. Die Kollete sei bis heute alternativlos und würde vor allem in Bar und mit Münzen erfolgen, so Förner. Es gebe sogar Bankfilialen, die sich ganz weigerten, Münzgeld aus Spendensammlungen anzunehmen, ergänzte Heike Krohn-Bräuer, Sprecherin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) in der dpa-Umfrage.