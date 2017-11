Der Boulevard zwischen Brandenburger Tor und Museumsinsel wird erst im kommenden Jahr wieder in der Adventszeit erstrahlen. Der Veranstalter konnte diesmal für die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung keinen Sponsor finden. Anders sieht es am Ku'damm aus.

Etwas weihnachtlichen Glanz dürfen Besucher vom 1. Advent an immerhin am Ende der Straße erwarten: Dann wird auf dem Pariser Platz die Beleuchtung des dortigen Weihnachtsbaums eingeschaltet.

Die Weihnachtsbeleuchtung des Ku'damms soll dagegen wie geplant am 28. November angeknipst werden. 650 Bäume strahlten bis zum 6. Januar in festlichem Glanz, teilte die zuständige Wall AG mit. Figuren wie Weihnachtsmänner, Nussknacker und Leuchtkugeln in wechselnden Farben sollen die Besucher der Charlottenburger Einkaufsmeile in Festtagsstimmung bringen.