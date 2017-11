Seit Anfang 2016 ist die Firma für den 23 Hektar großen, verfallenen Park zuständig. Sie muss riesige Haufen an Sondermüll und durch Gifte wie Arsen verseuchten Boden entsorgen. Wie früher wird es im Plänterwald nie mehr werden, statt bloßer Rückschau sieht das neue Konzept einen Ort für Kultur vor. Künstler, die in der durchgentrifizierten Innenstadt keine Räume mehr finden, könnten sich hier austoben, in Ateliers und auf Bühnen - ohne sich abzuschotten. Denn der ehemalige Spreepark am Wasser soll auch Touristen und andere Verspannte locken, auf Ausflugsschiffen zum Beispiel. Das denkmalgeschützte Lokal "Eierhäuschen" wird gerade für sieben Millionen Euro hergerichtet.

Am Donnerstag können sich Bürger an der Zukunft des Spreeparks beteiligen. Im Rathaus Treptow gibt es ab 17 Uhr eine Ausstellung zu den Plänen für das Gelände. Von 18 Uhr bis 20.30 Uhr präsentieren die Macher von der "Grün Berlin" den aktuellen Stand und diskutieren über Verbesserungsvorschläge.

Den Weg zurück ans Licht wird der Spreepark in Etappen zurücklegen. Ein Teil der umzäunten Fläche könnte schon 2019 wieder freigegeben werden, auch das "Eierhäuschen" soll bis dahin fertig sein. Was beispielsweise das 45 Meter hohe Riesenrad angeht, sind die Handwerker auf einem guten Weg. "Wir werden schon bald einige Bauteile auseinanderschrauben, sie müssen erneuert werden. Jetzt haben wir das Lager des ganzen Riesenrades geschmiert, damit es nicht mehr quietscht", sagte Christoph Schmidt. Auch Elektrik, Motoren, Antriebstechnik müssten wieder in Schwung gebracht werden - in "zwei, drei Jahren" könne man aber sicher wieder an den Start gehen.

Weil so viele Berliner Erinnerungen mit dem Spreepark verbinden, bezieht die "Grün Berlin" Bürger in einem Dialogverfahren in die Planung ein. Am Donnerstagabend wird es im Rathaus Treptow die dritte Diskussion dazu geben, jeder kann seine Wünsche einbringen.

Zeit, diese Anregungen umzusetzen, gibt es noch genug. "Wir gehen davon aus, dass wir zwei Jahre brauchen, bevor der Bebauungsplan verabschiedet ist. Das wird durch den Bezirk durchgeführt. Dann erst dürfen wir konkret mit den Bauarbeiten beginnen", sagte Schmidt.