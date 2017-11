Die Bescherung im Weihnachtsmann-Outfit ist in Berlin nicht mehr nur Männersache: Das Studierendenwerk der Hauptstadt vermittelt in diesem Jahr auch als Weihnachtsfrau

verkleidete Studentinnen an Familien. Grund für die Einführung der neuen Figur sei, dass es meist mehr Aufträge für Weihnachtsmänner als bei der Einrichtung jobbende Studenten gebe, teilte das Studierendenwerk am Mittwoch zum Start der Buchungshotline mit.

Für Kinder gibt es eine andere Geschichte dazu: Die Weihnachtsfrau sei ihrem Gatten eigentlich schon immer behilflich gewesen, etwa beim Durchsehen der Wunschzettel und dem Verpacken der Geschenke. Nun, da er wegen steigender Kinderzahlen nicht mehr alles allein bewältigen könne, gehe sie ebenfalls auf Tour.