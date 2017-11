Als Günter S. an jenem Oktoberabend 1992 in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Berlin-Lichterfelde ankommt, will er mit ihr über den Streit vom Vorabend reden. Aber sie ist tot, erschossen in ihrem Schlafzimmer. Bis heute ist der Mörder nicht gefasst. Von Kathrin Heim