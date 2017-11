Täter-Opfer-Polizei | Der besondere Fall - Mysteriöser Mord an einer Barbesitzerin – der Fall Karin Rieck

15.11.17 | 11:45 Uhr

Als Günter S. an jenem Oktoberabend 1992 in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in Berlin-Lichterfelde ankommt, will er mit ihr über den Streit vom Vorabend reden. Aber sie ist tot, erschossen in ihrem Schlafzimmer. Bis heute ist der Mörder nicht gefasst. Von Kathrin Heim

Karin Rieck ist eine geschäftstüchtige Frau. Seit 1985 führt die 51-Jährige erfolgreich ihre Bar "Karins Atelier" in der Katharinenstrasse in Berlin-Halensee. Die Bar ist ein Geheimtipp in der Berliner Szene. Gäste aus Showbusiness, Wirtschaft und Politik kommen in die Bar, die sich in der Nähe des Kurfürstendamms befindet. Sie schätzen die private und gleichzeitig diskrete Atmosphäre bei Karin Rieck. Ihr Credo: Man braucht keinen Marmortresen, es genügen auch ein paar Holzkisten, wenn die richtige Person dahintersteht. Es kommt darauf an, wie man die Menschen begrüßt und wie man mit ihnen umgeht.

Hat das Opfer den Täter selbst hereingelassen?

Privat ist Karin Rieck seit einiger Zeit mit Günter S. liiert, der bei ihr wohnt. Ihre 24-jährige Tochter ist gerade ausgezogen. Am 27. Oktober 1992 kommt Günter S. abends von einer Dienstreise zurück. In Karin Riecks Wohnung in der Berner Strasse in Berlin-Lichterfelde brennt Licht. Er glaubt, dass sie noch nicht zur Arbeit in die Bar gefahren ist. Das Paar hatte vor seiner Abreise einen Streit. Karin Rieck hatte ihn aufgefordert, auszuziehen. Er hofft, noch einmal mit ihr darüber reden zu können. Doch dann findet er ihre Leiche: Karin Rieck liegt erschossen in ihrem Schlafzimmer. Die 51-Jährige wurde mit einem gezielten Kopfschuss getötet - am helllichten Tag. Der Todeszeitpunkt liegt zwischen 11 und 14 Uhr. Doch niemand im Haus hat einen Schuss gehört. Es finden sich auch keine Einbruchsspuren. Hat sie ihren Täter selbst hereingelassen?

Ermittler: Nichts geschah im Affekt

Auffällig ist, dass ihre Geldbörse mit dem Wechselgeld für die Bar leergeräumt und auch Bargeld, das sie an verschiedenen Orten in der Wohnung versteckt hatte, verschwunden war. Handelt es sich um einen Raubmord? Die Ermittler der Berliner Mordkommission bezweifeln das. Sie vermuten, dass Opfer und Täter sich kannten. Es geschah nichts im Affekt: Es war ein geplanter Mord, geräuschlos und ohne Spuren zu hinterlassen. "Nach allem, was wir ermitteln konnten, wozu die Erhebung des Tatortes zählt und auch das Ergebnis der Obduktion, müssen wir davon ausgehen, dass es sich hier um einen äußerst professionellen Täter gehandelt hat, der sehr zielgerichtet vorgegangen ist", sagt Uwe Behrens von der Mordkommission.

In der Wohnung von Karin Rieck fanden sich keine Einbruchsspuren

Leben in zwei unterschiedlichen Welten

Die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Karin Rieck schien in zwei unterschiedlichen Welten zu leben. In der einen war sie die Femme Fatale, in der anderen die alleinerziehende Mutter einer Tochter, der es an nichts fehlen sollte. Freunde und Gäste der Bar können oder wollen keine Angaben zu einem möglichen Motiv machen. Ging es um Schutzgelder? Oder hatte Karin Rieck etwas gesehen oder gehört, was sie nicht hätte mitbekommen sollen und wurde als unliebsame Zeugin aus dem Weg geräumt? Einziger Ansatzpunkt der Ermittler bis heute, 25 Jahre nach dem Mord, ist das Projektil aus der Tatwaffe. Es gehört zu einer eher selten verwendeten "Walter P 38". "Die Waffe konnte letztendlich nie gefunden werden, aber durch den Schusswaffenerkennungsdienst konnte im Nachgang festgestellt werden, dass mit der Waffe schon im Vorfeld zwei weitere Straftaten begangen wurden", erklärt Behrens. So wurde zwischen 1991 und 1992 in einem Juwelier- und einem Antiquitätengeschäft mit der Waffe durch die Schaufensterscheibe geschossen, "um danach durch das entstandene Loch durchzugreifen", so der Ermittler.

Ein Fehler in einem fast perfekten Mord

Die Schaufenstereinbrüche wurden nie geklärt. Inzwischen sind diese Straftaten verjährt. Die Ermittler sind sich sicher, dass die Waffe nach den Einbrüchen weitergegeben wurde. Der Mörder ahnte nicht, dass mit der gleichen Waffe schon vorher Straftaten begangen wurden. Der einzige Fehler in dem ansonsten fast perfekten Mord. Projektilmerkmale sind die DNA einer Waffe, man kann ihren Weg zurückverfolgen, wie in diesem Fall. Für die Täter der Schaufenstereinbrüche hat das keine Konsequenzen mehr. Ein Hinweis der Leser und Zuschauer, an wen die "Walter P 38" damals weitergegeben wurde, könnte den Ermittlern helfen, den Fall Karin Rieck endlich abzuschließen.

Sendung: Täter - Opfer - Polizei, 15.11.2017, 21:00 Uhr