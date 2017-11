Tag der Offenen Tür - Großer Andrang im ehemaligen Flughafen Tempelhof

18.11.17 | 19:01 Uhr

Es kamen so viele Besucher zum Tag der Offenen Tür am ehemaligen Flughafen Tempelhof, dass es zeitweise ein Tag der geschlossenen Türen wurde. 20.000 Menschen drängten in das Gebäude. Aus Sicherheitsgründen musste der Einlass begrenzt werden. Zu sehen gab es viel, und zu diskutieren auch.

Mehr als 20.000 Interessierte sind am Samstag zu einem Tag der offenen Tür zum früheren Flughafen Berlin-Tempelhof gekommen. Die Resonanz sei großartig gewesen, sagte eine Sprecherin des Projekts Tempelhof am Samstagnachmittag. Zeitweise mussten die Veranstalter demnach sogar wegen des großen Andrangs den Zugang schließen. Die Besucher konnten die historische Haupthalle besichtigen und an Touren durch den ehemaligen Flughafen teilnehmen. Außerdem stellten sich die mehr als 100 Mieter, die in dem Gebäudekomplex untergebracht sind, an Ständen vor. Das Alliierten-Museum informierte über seine Pläne für die Eröffnung im kommenden Jahr im Hangar 7.

Senat geht offen mit Zukunft um

Bausenatorin Katrin Lompscher (Die Linke) gab einen Einblick in die Zukunftspläne für die Anlage in Tempelhof. In einer Diskussionsrunde mit dem Publikum und einer anschließenden Podiumsdiskussion stellten Politiker aller im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien, darunter Kultursenator Klaus Lederer (Linke), ihre Positionen zur Debatte. Der Senat will die Bürger in die zukünftige Nutzung des Flughafens einbeziehen. Die Besucher konnten daher nicht nur mitdiskutieren, sondern an einem Stand auch ihre eigenen Ideen einbringen. Die Regierung scheint Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen zu wollen: 2014 hatte der Senat mit seinem Nutzungskonzept für das Rollfeld des 2008 geschlossenen Flughafens eine Niederlage eingefahren, als sein Vorschlag bei einem Volksentscheid durchfiel. Ideen könne auch online in Diskussion eingebracht werden.

Sendung: Abendschau, 18.11.2017, 19.30 Uhr