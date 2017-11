Mike Kreuzberg Dienstag, 07.11.2017 | 18:11 Uhr

Wenn's nicht so traurig wäre, könnt ich mich tod lachen. So viele Rauchverstöße, wie in einem Jahr geahndet werden, erfolgen am Kotti an einem Tag! 2016 insgesamt 1.615 im ganzen BVG-Netz ;) Also 1615 / 365 = macht im Schnitt 4 bis 5 geahndete Verstöße am Tag. Vielleicht sollte die BVG zum Ahnden der Verstöße Nichtraucher engagieren ;) Ich sehe in den wenigen Minuten, die ich mich täglich auf Bahnhöfen aufhalte Dutzende rauchende Personen - oft nicht nur Tabak!! Aktuelle Wahrscheinlichkeit bei konstantem Rauchen in der BVG mit einem Bußgeld belegt zu werden entspricht einem Sechser im Lotto.