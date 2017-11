Die Technische Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald) bekommt ihr erstes Forschungs- und Schulungsflugzeug. Die Maschine sollte am Mittwochvormittag auf dem Flugplatz Schönhagen (Teltow-Fläming) übergeben werden. Anschließend soll eine Kooperationsvereinbarung mit mehreren Unternehmen unterzeichnet werden.



Mit dem Flugzeug hat die Hochschule weitaus mehr Möglichkeiten als bisher, Flug-Experimente durchzuführen, wie Wolfgang Rüther-Kindel, Professor für Luftfahrttechnik an der TH, dem rbb sagte. Möglich ist so auch, Luftaufnahmen machen und Schadstoffe zu messen. Außerdem bekommen Studenten und Mitarbeiter der Hochschule die Möglichkeit, günstig Fliegen zu lernen.



Das Ultraleichtflugzeug mit zwei Sitzen ist etwas über sechs Meter lang. Die Spannweite beträgt knapp zehn Meter.