Das Handy klingelt, allerdings nur einmal. Wer das Telefon nicht gerade in der Hand hält, hat keine Chance, ranzugehen. Und genau darin besteht die Masche der Betrüger: Wer nun zurückruft, landet nicht etwa im nordrhein-westfälischen Siegburg, wie man anhand der ersten Ziffern +224 meinen könnte, sondern im afrikanischen Guinea. Oder in Burundi, Marokko oder Tunesien. Und das kann teuer werden.

Die Bundesnetzagentur rät Verbrauchern, unbekannte Nummern mit rätselhaften Vorwahlen nicht zurückzurückzurufen. Kosten fallen nämlich für die Handy-Nutzer nur an, wenn tatsächlich ein Rückruf erfolgt. "In Einzelfällen kann der Anruf mehr als drei Euro pro Minute kosten", schildert Reifenberg. Rückrufer landen nach seinen Angaben in teuren Service-Hotlines in afrikanischen Ländern. Die Betrüger versuchen laut Netzagentur, die Anrufer möglichst lang in der Leitung zu halten - beispielweise durch lange Bandansagen, die über vermeintliche Gewinnspiele oder die Zustellung von Paketen durch internationale Zustelldienste informieren.

Die Ping-Anrufe treten Pressesprecher Reifenberg zufolge fast ausschließlich im Mobilfunk auf. Nutzer von Iphones oder Samsung-Geräten haben den Vorteil, dass auf dem Display ihres Geräts angezeigt wird, aus welchem Land der Anruf kommt. Medienberichte, wonach bestimmte Regionen Deutschlands besonders von diesen Abzock-Anrufen betroffen sind, kann die Bundesnetzagentur nicht bestätigen.