Bild: dpa/Arco Images

Wildschweine, Füchse, Waschbären & Co. - Berlin zieht immer mehr Tiere an

25.11.17 | 10:20 Uhr

Die Zahl der Einwohner in Berlin steigt stetig - doch nicht nur die der Zweibeiner. Auch immer mehr Wildtiere kommen in die Stadt. Einerseits weil Berlin viel Grün zu bieten hat, andererseits aber auch, weil die Tiere aus dem Umland vertrieben werden.



In Berlin gibt es viele Grünflächen und diverse Imbissmöglichkeiten - das gefällt nicht nur rund 3,5 Millionen Berlinern, die es in diese Stadt zieht, sondern auch bestimmten Wildtieren. Nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt sind die Bestände bestimmter Wildtierarten teilweise "geradezu explodiert".



mehr zum thema rbb Presse & Information So 25.12.2016 | 14:35 | Füchse & Co Wildtiere in der Stadt - Füchse & Co. Wildnis direkt vor der Haustür: Fuchs und Igel, Eichhörnchen und Biber, Waschbär und Waldkauz. Moderator Sascha Hingst ist den wilden Nachbarn in Berlin und Brandenburg auf der Spur und gibt faszinierende Einblicke in die Tierwelt.

Allein 3.000 Wildschweine - aber das ist nicht alles

Aufgrund der großen Zahl an Grünflächen biete die Stadt vielen Tieren geradezu ein perfektes Zuhause, erklärt Derk Ehlert, Wildtierbeauftragter von der Senatsverwaltung. Dazu zählten Füchse, Waschbären, Wildschweine, Marder oder auch Rehe. Schätzungen zufolge lebten alleine 3.000 Wildschweine in Berlin. Hinzu komme, dass die intensiver werdende Landwirtschaft im Berliner Umland der dortigen Fauna die Lebensgrundlagen entziehe. Wichtigste Aufgabe bei der Problematik ist laut Ehlert, die Bevölkerung hinreichend aufzuklären. "Viele Stadtmenschen haben sich von der Natur entfernt und müssen wieder lernen, mit ihr umzugehen." Die Bürger seien beispielsweise meist verunsichert, wenn sie einem Fuchs begegneten.

Wildtier-Telefon klingelt 40 Mal täglich

Viele Tiere übernähmen in der Stadt auch nützliche Funktionen, so Ehlert. Sie zu füttern, sei jedoch ein absolutes Tabu. Am ehesten sei den "Mitbewohnern" geholfen, wenn die Menschen sie nicht beachteten. Nur selten komme es zu ernsthaften Problemen mit Wildtieren.



Brandenburgs Städte hingegen berichten teilweise von beträchtlichen Schäden, die durch die vordringenden Wildtiere verursacht werden. Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur wurden der Unteren Jagdbehörde in Potsdam vergangenes Jahr acht auf Wildschweine zurückzuführende Verwüstungen gemeldet. Dabei sei ein Schaden von 10.500 Euro entstanden.



In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) stellt die Senatsumweltverwaltung in Berlin ein Wildtier-Telefon bereit, an das sich Bürger mit ihren Fragen wenden können. Bis zu 40 Anrufe am Tag erhalte sie, sagt Katrin Koch vom Nabu Berlin. Viele riefen aus Gründen des Tierschutzes an - etwa weil sie einen humpelnden Fuchs gesehen haben. Andere wiederum riefen aus Unsicherheit an. "Die Leute wollen im Grünen wohnen - nur, da fühlen sich die Tiere eben auch wohl."

Aus zwei unkastrierten Katzen können 80.000 werden

Neben den Wildtieren leben außerdem Zehntausende streunende Katzen an der Spree. Annette Rost vom Berliner Tierschutzverein spricht mit Blick auf diese Tiere von einem "Überlebenskampf". Diese seien in Parks, Kleingartenanlagen und auf brachliegenden Flächen zu Hause. Rund 245 Futterstellen hat Rost zufolge der Verein eingerichtet, an denen die Katzen versorgt würden. Dazu kommen rund 400 Stubentiger, die in Europas größtem Tierheim in Berlin untergebracht sind. Damit stellen sie die größte Einzelgruppe unter den dort lebenden rund 1.500 Tieren.



"Freigänger-Katzen müssen kastriert werden", fordert die Tierschützerin. Dies sei in manchen Bundesländern bereits durchgesetzt, in Berlin bislang noch nicht. Innerhalb von zehn Jahren könnten aus zwei unkastrierten Katzen rund 80.000 Exemplare werden - bei zwei Würfen im Jahr à drei Tiere, die sich wiederum vermehren.



2.000 Polizeieinsätze wegen herrenloser Tiere

Dagegen seien streunende Hunde in Berlin wegen der Tierheime fast kein Thema. Auch die Zahl der Stadttauben sei rückläufig. Dafür tummelten sich im Tierheim des Berliner Tierschutzvereins viele Hochzeitstauben, die am Tag der Trauung freigelassen würden und anschließend herrenlos in der Stadt lebten.



Beim Amt für regionalisierte Ordnungsaufgaben heißt es, dass sich in Berlin der amtliche Tierfang um Fundtiere kümmert. Für streunende Tiere sei die Behörde jedoch nicht zuständig, eher gehe es um entlaufende Hunde oder Katzen. Die Zahl der bislang 2.089 Polizeieinsätze wegen "herrenloser Tiere" in diesem Jahr sei im Vergleich zu den Vorjahren weitgehend konstant.



Sendung: Antenne Brandenburg, 25.11.2017, 10:00 Uhr