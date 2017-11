Schon wieder gibt es Aufregung um einen Schweinemastbetrieb in Brandenburg: Die Tierschutzorganisation PETA erhebt gegen die Betreiber einer Anlage in Bärenklau schwere Vorwürfe.

Die Tierschutzorganisation PETA hat gegen den Betreiber einer Schweinemastanlage in Bärenklau (Spree-Neiße) Anzeige erstattet. Das hat die Staatsanwaltschaft Cottbus dem rbb am Donnerstag bestätigt. Die Anzeige richte sich gegen die Bauern AG Neißetal, sagte Oberstaatsanwältin Petra Hertwig. Es werde ermittelt.

Die Tierschützer erheben schwere Vorwürfe: Demnach leiden die Schweine "in fast allen Fällen" unter Atemwegs- und Lungenerkrankungen, weil der Ammoniak-Gehalt in den Stallungen zu hoch ist, sagte Krishna Singh von der Tierschutzorganisation PETA im rbb. Dies liege daran, dass der Stall der Tiere mit Fäkalien stark verunreinigt sei. Dabei bezieht sich PETA auf heimliche Filmaufnahmen, die Ende Juni 2017 in der Schweinemastanlage Bärenklau entstanden sein sollen. Etwa 5.000 Schweine sollen hier gehalten werden.

Auf Nachfrage von der rbb-Sendung "Brandenburg aktuell" teilten die Betreiber schriftlich mit: "Da uns zu Ihren Informationen (…) keine konkreten Details vorliegen, können wir uns zur Sache noch nicht äußern. (…) Nach Sichtung des Sachverhaltes werden wir uns zu gegebener Zeit äußern."

Es ist nicht der erste Fall, den PETA in Brandenburg anprangert. So hatte die Tierschutzorganisation im September dieses Jahres auf Missstände in einem Schweinestall in Beeskow (Oder-Spree) hingewiesen und das zuständige Veterinäramt angezeigt.