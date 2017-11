Tragischer Unfall auf der Berliner Stadtautobahn: Ein 23-Jähriger wollte am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Tempelhofer Damm und Oberlandstraße die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und erlag seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ein 35 Jahre alter Autofahrer konnte nicht ausweichen und erfasste den Mann mit seinem Auto. Der 23-Jährige starb noch am Unfallort. Der Autofahrer stand unter Schock, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Stadtautobahn war an der Unfallstelle Richtung Neukölln für vier Stunden gesperrt.