Mitten in der Waldsiedlung befindet sich unter anderem die Brandenburg-Klinik, die nun auch das Trinkwasser abkochen muss. Man halte sich an die sogenannte "Abkochanordnung", wie die Klinik-Leitung mitteilte. Allein dort sind etwa 1.800 Menschen betroffen. Des Weiteren gibt es noch zwei Schulen und ein Sportzentrum.

Der Wasserversorger hat zwar seit Mittwoch in dem Gebiet Warnhinweise aus Vorsorgegründen aufgehängt, doch einige Bewohner in der Waldsiedlung haben diese zu spät gesehen. So hat eine Pflegehelferin dem rbb berichtet, dass einige ältere Menschen, die in den Seniorenresidenzen leben, bereits Trinkwasser getrunken haben - ohne dies abzukochen. Es sei für sie auch ein Problem, das Wasser fünf Minuten abzukochen, denn sie hätten keinen Herd und müssen den Wasserkocher benutzen, so die Pflegehelferin.

Das verunreinigte Wasser kann sich nicht weiter in der Stadt ausbreiten, weil die Waldsiedlung über ein geschlossenes Netz, ein sogenanntes "Inselnetz" versorgt wird.