Berlin und Brandenburg - Ende des trüben Wetters in Sicht

02.11.17 | 11:45

Einstellige Temperaturen und Dauerregen – so sieht es derzeit zumeist draußen aus. Doch das ganz trübe Wetter soll bald ein Ende haben. "Diesen Tag müssen wir noch überstehen", sagte Tanja Kraus-Lamprecht von der Meteogroup am Donnerstag rbb|24. Danach werde es zum Wochenende hin wieder freundlicher. Schon am Freitag bleibe es bei bis zu 13 Grad weitgehend trocken, so die Meteorologin. Der Samstag sei dann mit einem Sonne-Wolken-Mix recht freundlich. Die Temperaturen sollen dann mit um die 14 Grad sogar leicht über dem für die Jahreszeit üblichen Mittel liegen.



Am Sonntag, der trocken starte, soll allerdings schon gegen Nachmittag das nächste Regengebiet bei weiterhin recht milden Temperaturen im Anmarsch sein.

Zum Dienstag der kommenden Woche hin werde aber, so Kraus-Lamprecht, das nächste Hoch erwartet. "Dann gibt es vermehrt heitere Abschnitte", sagte die Meteorologin. Allerdings erreichten die Temperaturen dann nur noch um die zehn Grad. Nachts könne es dann schon – gerade an windgeschützten Stellen – mit drei bis fünf Grad empfindlich kalt werden. Kraus-Lamprecht erinnert daran, dass empfindliche Pflanzen nun näher an die Hauswände gestellt oder in die Räume geholt werden müssten.

Die Oktoberbilanz: ziemlich warm

Die Stürme "Xavier" und "Herwart" haben das Wetter des diesjährigen Oktobers in Berlin geprägt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Montag erlebte die Hauptstadt aber auch einen überdurchschnittlich warmen Herbstmonat: Mit 11,7 Grad lag die Mitteltemperatur deutlich über dem DWD-Referenzwert von 9,6 Grad. Den wärmsten Tag gab es demnach am 16. Oktober, als das Thermometer 23,1 Grad anzeigte. Die Sonne hielt sich allerdings zurück. Im Vergleich der Bundesländer belegt Berlin mit nur 80 Sonnenstunden den letzten Rang. Der Niederschlag wiederum hatte es in sich: Im Oktober fielen in in der Hauptstadt rund 80 statt der sonst üblichen 35 Liter pro Quadratmeter.