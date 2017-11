Es ist nicht viel, aber zumindest ein Schutz gegen das Erfrieren: Auch in diesem Winter bleiben mehrere Berliner U-Bahnhöfe für Obdachlose geöffnet. "Wir lassen die Bahnhöfe Südstern und Lichtenberg wochentags offen", sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentuchowski am Donnerstag. An den Wochenenden sowie teilweise an Feiertagen hätten die U-Bahnhöfe ohnehin 24 Stunden geöffnet.