Die U-Bahnlinie 7 in Berlin wird von Montagfrüh (13. November) bis zum Sonntag, den 26. November zwischen den U-Bahnhöfen Grenzallee und Britz-Süd unterbrochen. Hintergrund ist die Sanierung des U-Bahntunnels auf dem südlichen Abschnitt der U7. Im Sommer sanierte die BVG bereits Tunnel und Wände am Gleis 2, jetzt sind die Flächen an Gleis 1 dran.

Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Aufgrund der Verkehrssituation vor Ort befinden sich die Ersatzhaltestellen für die U-Bahnhöfe Blaschkoallee und Parchimer Allee auf der Buschkrugallee. Die BVG weist außerdem darauf hin, dass der U-Bahnhof Grenzallee nicht barrierefrei ist.

Die barrierefreie Umfahrung der Unterbrechung zwischen S- und U-Bahnhof Neukölln über den U-Bahnhof Grenzallee bis Rudow sei mit dem Bus 171 gesichert.