Ein Jugendlicher ist im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf von mehreren jungen Männern attackiert und schwer verletzt worden. Der 17-Jährige sei am Samstagabend kurz vor Mitternacht mit einer 15-Jährigen auf dem Gehweg am Dannenwalder Weg unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort wurden sie von den Männern in einen Streit verwickelt.



Nachdem diese Männer versucht hatten, den 17-Jährigen zu schlagen, soll einer der Angreifer ihm eine Wodka-Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend seien die Männer geflüchtet. Die alarmierte Polizei konnte wenig später in einem nahegelegenen Hausflur zwei 16-Jährige und einen 22 Jahre alten Verdächtigen festnehmen.



Das 17-jährige Opfer erlitt bei der Attacke stark blutende Kopfverletzungen und brach zusammen. Der junge Mann musste durch einen Notarzt stabilisiert werden und kam in ein Krankenhaus. Seine 15-jährige Begleiterin blieb unverletzt.