Ein Straßenmusiker ist wegen Vergewaltigung einer 15 Jahre alten Touristin in Berlin-Friedrichshain zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Der 37-Jährige habe die junge Österreicherin erst zu einem Joint überredet und sich dann in einem leerstehenden Haus an der Schülerin vergangen, heißt es im Urteil des Landgerichts vom Mittwoch. Die damals 15-Jährige sei zu Besuch bei ihrem Vater gewesen, als sie im Februar 2014 von dem Angeklagten angesprochen und in eine Falle gelockt worden sei.

Die junge Frau leide bis heute unter gravierenden psychischen Folgen. Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn kategorisch bestritten, sexuellen Kontakt zu der 15-Jährigen gehabt zu haben. Auf ihrer Kleidung waren jedoch DNA-Spuren von ihm nachgewiesen worden. Gegen Ende des neunmonatigen Verfahrens hatte er seine Aussage geändert und von einvernehmlichem Sex gesprochen.

Der Staatsanwalt hatte eine Haftstrafe von vier Jahren verlangt, die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.