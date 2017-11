Heroes kämpfen gegen feste Rollenmuster - Wer ist hier der Mann im Haus?

24.11.17 | 12:35 Uhr

Ist es für einen Jugendlichen mit arabischen Wurzeln okay, seinen Vater zu hinterfragen? Solche Themen diskutiert die Projektgruppe "Heroes" seit zehn Jahren in Schulklassen. Jetzt arbeiten sie auch mit Geflüchteten. Von Tom Garus

"Zainab?! Mein Sohn, wo ist deine Schwester?" "Ich weiß nicht." "Wie, du weißt nicht?! Siehst du, wie dunkel es ist? Deine Schwester ist nicht Zuhause. Wer ist der Mann, wenn ich nicht Zuhause bin?"

Die Heroes proben in ihrem Neuköllner Büro.

Es ist nur ein Rollenspiel, aber die beiden Männer haben das gerade vergessen. Sie stehen sich im Neuköllner Büro der Projektgruppe "Heroes" gegenüber. Der Eine, der Vater, enttäuscht und aufgebracht, der andere, der Sohn, verunsichert. Es ist ein Konflikt, wie er sich nach ihren Erfahrungen häufig in Familien mit arabischen oder türkischen Wurzeln wiederfindet. Die jungen Heroes nennen sich auch deshalb Helden, weil es ihnen Mut abverlangt, solche tief verankerten Rollenbilder in Frage zu stellen – auch weil sie Gefahr laufen, es sich dadurch mit der eigenen Familie zu verscherzen.

Rollenspiele als Eisbrecher

Doch dieses Risiko ist es ihnen wert, wenn es darum geht, die Frau als Opfer der Unterdrückung in den Fokus zu rücken. Seit zehn Jahren gehen die Heroes ehrenamtlich in Schulklassen und Jugendeinrichtungen, um mit Schülern mit arabischen, kurdischen, türkischen oder albanischen Wurzeln zu diskutieren - zum Beispiel durch Rollenspiele. Älter als ihre Schüler sind sie dabei kaum, aber das ist ihr Vorteil: Sie treffen sie auf Augenhöhe, schaffen Vertrauen und sprechen über Homophobie, Doppelmoral oder - wie in der Eingangsszene - über die Beziehung zwischen Bruder und Schwester. Die Rollenspiele dienen dabei als Trick, erklärt der 21-jährige "Heroe" Mohamed, den alle Hamudi nennen: "Weil die meisten auch diesen Hintergrund haben [wie wir] und ungerne darüber reden, brauchen wir diesen Eisbrecher - und dieser Eisbrecher sind die Rollenspiele. Darüber erreichen wir die Jugendlichen. Denn unser Hauptziel ist es nur, sie zum Nachdenken zu bekommen, dass so etwas bewusst in der Gesellschaft passiert."

Hamudi weiß genau, wovon er spricht. Für ihn sind die Rollenspiele so, als hätte jemand Szenen seiner eigenen Vergangenheit inszeniert. "Meistens ist es so, dass ich mich von Anfang an in das Rollenspiel hineinversetze, weil ich die meisten durch eigene Erfahrungen miterlebt habe. Meistens bekomme ich sogar eine Gänsehaut, weil ich mich einfach wiedersehe in dieser Person, in dieser Rolle." Seit über zwei Jahren ist er bei den Heroes und hat vorher, wie alle anderen auch, eine einjährige Ausbildung durchlaufen, bei der unter anderem auch Schauspiel-Fähigkeiten trainiert werden.

"Manche Jungen werden das erste Mal nach ihrer Meinung gefragt"

Aus einer Ecke des kleinen Neuköllner Büros heraus beobachtet Eldem Turan die Probenarbeiten. Sie ist schon seit sieben Jahren dabei und vermittelt die Heroes als Projektleiterin an die Schulen. "Wir möchten zeigen, dass diese patriarchalen Beziehungen nicht nur schwierig für Mädchen sind, sondern dass auch Jungen unter diesen Strukturen leiden - was oft nicht so sichtbar ist. In unseren Workshops werden sie manchmal das erste Mal nach ihrer Meinung oder Denkweise gefragt, ohne dass versucht wird, ihnen etwas beizubringen."

Zuletzt sei das Thema Homophobie neu in die Workshops integriert worden. Auch dieses Thema steht auf dem Probenplan. Hamudi und sein Heroe-Kollege Serhad üben sie auf der improvisierten Bühne: "Hör mal zu: Ich habe ihn zur Party eingeladen, dass wir feiern gehen, und er haut mir raus, dass er ein Date mit seinem Freund hat. Er ist schwul." "Er sieht doch gar nicht so aus."

Zusammenarbeit mit Geflüchteten läuft an

Eldem Turan sitzt über ihren Laptop gebeugt in ihrem kleinen Büro. Zuletzt seien immer mehr Anfragen aus der Geflüchteten-Arbeit gekommen, von Schulen mit Willkommensklassen, von Geflüchtetenheimen, die sie dann besuchen. Die Arbeit sei jedoch schwieriger, sagt die Projektleiterin. "Unsere Jugendlichen sind Vorbilder, sie sind hier geboren und sozialisiert. Sie haben ganz andere Lebenserfahrungen als die, die gerade erst hergekommen sind. Das ist die Frage: Werden unsere Jugendliche auch als Vorbilder gesehen und anerkannt oder werden sie vielleicht doch als Deutsche wahrgenommen?" Für die Heroes sei das eine große Herausforderung, insbesondere wenn sie deradikalisierend innerhalb einer Gruppe von Geflüchteten wirken sollen, so Turan. Deswegen wollten sich die Heroes in Zukunft eher auf ihr bisheriges Stammklientel konzentrieren, sagt Turan: "Wir versuchen alles aufzufangen, so gut es geht, aber wir möchten den Fokus für die hier sozialisierten Jugendlichen nicht verlieren."

Sendung: Inforadio, 24.11.2017, 6.10 Uhr