Der Berliner Senat hat die verkaufsoffenen Sonntage für das erste Halbjahr 2018 festgelegt.



Die Geschäfte dürfen während der Grünen Woche am 28. Januar, der Berlinale am 18. Februar und der Internationalen Tourismusbörse ITB am 11. März jeweils von 13 bis 20 Uhr öffnen, gab Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (Die Linke) bekannt.



Nach dem Berliner Ladenöffnungsgesetz darf der Senat pro Jahr insgesamt acht verkaufsoffene Sonn- oder Feiertage zulassen.