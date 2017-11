Bei zwei Verkehrsunfällen in Berlin-Köpenick und Prenzlauer Berg sind eine Radfahrerin und ein Fußgänger schwer verletzt worden.

Eine 76-jährige Radfahrerin fuhr am Samstagnachmittag in Köpenick gegen eine geöffnete Autotür und stürzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die 58 Jahre alte Beifahrerin hatte die Tür plötzlich geöffnet, nachdem der Wagen auf dem Gehweg in der Mahlsdorfer Straße gehalten hatte. Die Radlerin musste mit einem Oberschenkelbruch im Krankenhaus behandelt werden.



Am späten Samstagabend wurde zudem in Prenzlauer Berg ein 35-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 22-jährige Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, als er von der Richard-Ermisch-Straße links in die Hermann-Blankenstein-Straße abbiegen wollte. Ein 18-Jähriger auf der Rückbank erlitt leichte Verletzungen.