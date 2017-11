Bei vier Busunfällen seit Sonntagabend sind in Berlin neun Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Eine Fußgängerin schwebte in Lebensgefahr. Die Frau wurde gegen 18.30 Uhr in Berlin-Charlottenburg von einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wollte die Kantstraße überqueren und übersah dabei den Bus, wie die Polizei mitteilte. Ihre Identität der Frau war den Ermittlern zufolge zunächst ungeklärt.

Etwa zur gleichen Zeit erfasste ein Linienbus einen Fußgänger am Hermannplatz in Berlin-Neukölln. Feuerwehrinformationen zufolge wurde eine Person verletzt ins Krankenhaus gebracht, genauere Angaben gibt es noch nicht.



Gegen 6.00 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem BVG-Bus an einer Bushaltestelle am Kirchhainer Damm in Berlin-Lichtenrade. Fünf Personen wurden dabei verletzt, der Autofahrer schwer. Die Straße war für zwei Stunden gesperrt. Auch hier gibt es noch keine genaueren Informationen zum Unfallhergang.