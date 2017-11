Mehrere Verkehrsunfälle in Berlin - Sechs Fußgänger von Autos erfasst und verletzt

21.11.17 | 16:06 Uhr

Mehrere Menschen sind am Montag von Autos erfasst und verletzt worden. Unter ihnen: ein achtjähriges Mädchen und ihr Vater. Ein Smart erfasste sie, als sie in Pankow einen Fußgängerüberweg nutzten.





Bei mehreren Verkehrsunfällen in Berlin sind am Montag sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden am frühen Abend in Pankow ein 46-jähriger Mann und seine acht Jahre alte Tochter von einem Smart erfasst, als sie gerade in der Maximilianstraße auf einem Fußgängerüberweg die Straße überquerten. Der 18-jährige Fahrer des Kleinwagens hatte die beiden offenbar übersehen. Durch den Zusammenstoß wurden Vater und Tochter zu Boden geschleudert und schwer verletzt.

81-Jährige nach LKW-Unfall in Lebensgefahr

Auch in Mitte kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Dort wurde eine 81-Jährige von einem Lastwagen angefahren, als sie die Friedrichstraße überquerte. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. In der Landberger Allee in Friedrichshain war eine 45-jährige Frau nach Polizeiangaben bei Rot über die Ampel gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Sie erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen. Die 30 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. In Schöneberg wurde außerdem am Montag eine 67-Jährige von einem Auto angefahren, als sie die Bülowstraße überqueren wollte. In Lichtenberg fuhr der Fahrer eines Krankenwagens in der Möllendorffstraße rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei eine 84-Jährige. Die beiden Frauen kamen mit Knochenbrüchen in Krankenhäuser.

Grünen-Politikerin Kapek verlangt erneut mehr Rücksicht

Angesichts der vielen schweren Unfälle in kurzer Zeit forderte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Antje Kapek Autofahrer erneut zu mehr Rücksicht auf. "Besonders Fahrer mit großen und gefährlichen Fahrzeugen sollten vorsichtiger durch unsere Stadt fahren", mahnte sie. Die Grünenpolitikerin sprach sich zudem dafür aus, dass endlich mehr Assistenzsysteme in Fahrzeugen eingesetzt werden, die Fußgänger erkennen. "In Berlin werden autonom fahrende Fahrzeuge getestet, aber bei Schutz der Schwächsten im Straßenverkehr lässt uns der Bund bisher allein", kritisierte die Grünenpolitikerin. Sie hatte schon vergangene Woche als Reaktion auf zwei schwere Unfälle einen besseren Schutz von Radfahrern und Fußgängern verlangt.