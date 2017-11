RE 1 und RB 11

Einzelne Züge der Linie RB 11 (Frankfurt/Oder – Cottbus) werden tagsüber von 8 bis 15 Uhr zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt durch Busse ersetzt. In Eisenhüttenstadt haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge in Richtung Cottbus. Einzelne Züge der Linie RE 1 (Magdeburg – Cottbus) fallen zwischen Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt aus. Nutzen Sie als Ersatz in dem betroffenen Abschnitt bitte die zeitnah verkehrenden Züge der Linie RB 11 bzw. deren Ersatzbusse. (Bis 30.11.)