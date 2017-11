Der Berliner Mauerpark wird untertunnelt, am Montag haben die Bauarbeiten in Prenzlauer Berg begonnen. Hereintrauen in das unterirdische Bauwerk sollte man sich allerdings nicht: Denn der 654 Meter lange Kanal wird als riesiger Abwasserspeicher genutzt. Mehr als sieben Millionen Liter sollen dort zwischengespeichert und später kontrolliert abgepumpt werden können.

Die Berliner Wasserbetriebe bauen den Speicher, weil bei starkem Regen die Kanalisation überläuft und schmutziges Wasser bisher ungeklärt in Flüsse und Seen fließt - zuletzt ist das mehrfach im vergangenen Sommer passiert. Aus dem Tunnel unter dem Mauerpark können die Wasserbetriebe die Brühe künftig direkt zum Klärwerk leiten, wenn der Regen vorbei ist.