Weihnachtsfrauen bleiben vorerst in der Unterzahl

Schlittenfahren, Geschenke verteilen und "Ho Ho Ho"-Rufe bleiben offenbar vorerst eine Männerdomäne: Die neue Rolle der Weihnachtsfrau in Berlin wird bislang nur zaghaft angenommen. Zur traditionellen Vollversammlung der studentischen Weihnachtsleute fanden sich am Samstag lediglich etwa ein Dutzend Frauen ein. Die Männer blieben unter den mehr als hundert Teilnehmern eindeutig in der Überzahl.

Das Berliner Studierendenwerk will dieses Jahr erstmals auch Weihnachtsfrauen zur Bescherung schicken. Das sei nötig, weil die Anzahl der männlichen Kollegen wegen der großen Nachfrage nicht mehr ausreiche, sagte Sprecherin Jana Judisch der Deutschen Presse-Agentur.



Bisher konnten Studentinnen sich nur als Weihnachtsengel beteiligen, also in weißem Kleid, mit Flügeln und Heiligenschein.