In einer Kita in Heinersbrück (Spree-Neiße) im Süden Brandenburgs ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Gestohlen wurden, so Kita-Leiterin Andrea Garbe im rbb, "sämtliche Weihnachtssüßigkeiten für Nikolaus und Weihnachten", die für die Kita-Kinder eingekauft wurden. Zudem seien leider auch einige Weihnachtsgeschenke weg.