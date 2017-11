Gebrannte Mandeln, Glühwein und Dean Martin aus dem Lautsprecher: In Berlin öffnen am Montag die meisten der über 80 Weihnachtsmärkte, in Brandenburg fast 50. Knapp ein Jahr nach den Anschlag vom Breitscheidplatz ist die Sicherheit verstärkt. Unsere Übersicht.

Auch der Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche öffnet - knapp ein Jahr nach dem Terroranschlag. Am Abend wird bei Kerzenschein an die Opfer des Anschlags erinnert.

Ab jetzt wird es besinnlich: Die meisten der insgesamt 82 Weihnachtsmärkte in Berlin und 47 in Brandenburg öffnen am Montag mit Süßwaren, Kunsthandwerk, Kitsch und kulinarischen Köstlichkeiten. Am Potsdamer Platz lockt bereits seit Anfang November die "Winterwelt" mit einer Rodelstrecke.

Hinter den Markern mit einer Zahl verbergen sich mehrere Weihnachtsmärkte in einer Gegend. Durch Heranzommen werden diese auch einzeln angezeigt. Unter den Karten gibt es einen Schieberegler, mit dem man ein bestimmtes Datum einzustellen kann. Dadurch werden dann nur die Märkte angezeigt, die an diesem Tag oder in dem gewählten Zeitraum geöffnet haben.

Wer keinen bestimmten Markt mit spezieller Ausrichtung sucht, kann sich inspirieren lassen und nachschauen, welcher Markt in der Nähe seines Standortes oder einer bestimmten Adresse aufgebaut ist. Dazu bitte in das Suchfeld für Berlin eine Straße oder für Brandenburg einen Ort eingeben. Sollten Sie einen Ort nicht finden, versuchen Sie es mit dem nächst größeren Ort.

Skandinavien-Fans treffen sich alljährlich auf dem Lucia-Markt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg. Hier gibt es erstmals nach 18 Jahren neben Schweden- und Finnland-Ständen auch einen Stand aus Norwegen. Geboten wird dort unter anderem das norwegische Gericht "Fiskekaker" - Fischfrikadellen im Brötchen. Auch auf dem Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt, wo Kunsthandwerk im Mittelpunkt steht, geht es unter anderem um Fisch in diesem Jahr: Ein brandenburgischer Fischer räuchert direkt vor Ort.

Neben den traditionellen Angeboten wollen viele der Märkte ihren Besuchern auch Ungewöhnliches bieten. Für Sportliche empfiehlt sich ein Besuch der "Winterwelt" am Potsdamer Platz, wo man rodeln und eislaufen kann. Die neue Eisbahn kommt seit diesem Jahr gänzlich ohne Strom aus. "Es ist das Neueste, was es auf dem Markt gibt. Ganz ökologisch", schwärmt der Betreiber Arnold Bergmann.

In Brandenburg lockt vor allem die Landeshauptstadt Potsdam mit verschiedenen Märkten. Darüber hinaus gibt es auch in vielen Dörfern und kleineren Städten sehenswerte Märkte, etwa der Rheinsberger Weihnachtsmarkt, der Gänsemarkt in Angermünde oder der "Weihnachtsmarkt der 1.000 Sterne" in Angermünde im Nordosten des Landes.

In diesem Jahr dauert der Advent nur 22 Tage - im vergangenen Jahr waren es 28. Einige Märkte in anderen Städten öffnen wegen der kurzen Adventszeit in diesem Jahr früher als sonst. Doch in Berlin starten Kirchen und Handel gemeinsam in die Adventszeit: Am Montag schalten die Bischöfe Markus Dröge (evangelisch) und Heiner Koch (katholisch) sowie der Präsident Handelsverbandes Berlin-Brandenburg (HBB), Björn Fromm, in der "Mall of Berlin" symbolisch die Weihnachtsbeleuchtung ein.

Die Polizei will das Sicherheitsgefühl der Bürger auf den Weihnachtsmärkten mit sichtbarer Präsenz stärken. Polizisten sollen in Uniform und gegebenenfalls mit deutlich sichtbaren Maschinenpistolen auf den Märkten auf Streife gehen, wie Berlins Polizeipräsident im Vorfeld sagte. So solle ein "sicheres Weihnachtserlebnis" gewährleistet werden.