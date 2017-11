Im Streit darüber, wer die Sicherheitsmaßnahmen auf den Berliner Weihnachtsmärkten bezahlen muss, verhärten sich die Fronten. Burkhard Kieker, Geschäftsführer der Tourismus-Marketing-Gesellschaft "Visit Berlin", sagte am Freitag dem rbb, er sehe die Veranstalter in der Pflicht. In Berlin habe es im vergangenen Jahr einen schrecklichen Anschlag gegeben, "aber deswegen sind Weihnachtsmärkte nicht anders zu behandeln als beispielsweise Großveranstaltungen wie Fußballspiele oder die Fanmeile oder die Silvesterparty am Brandenburger Tor." Auch da würden die Veranstalter die Kosten übernehmen.

Kieker unterstützt damit die Position des Senats. Ein Weihnachtsmarkt sei eine kommerzielle Veranstaltung, hatte Innensenator Andreas Geisel (SPD) kürzlich dem rbb gesagt. Man könne nicht die Einnahmen privatisieren und die Kosten der Allgemeinheit überlassen. Zudem würde auch das Land Berlin höhere Kosten haben, unter anderem für den verstärkten Polizeieinsatz.

Der Deutsche Städtetag sowie der Schaustellerverband fordern dagegen, die öffentliche Hand solle sich an den Kosten beteiligen.



Zum Schutz vor Anschlägen wurden vielerorts die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. So werden einige Märkte in der Berliner Innenstadt durch Betonpoller gesichert - so am Breitscheidplatz, am Gendarmenmarkt, am Alexanderplatz und am Roten Rathaus. Am Breitscheidplatz sind es rund 100 Betonquader, Kostenpunkt: je 300 Euro. Die Stadt verlangt nach Angaben des Schaustellerverbands in diesem Jahr 20 Prozent mehr Platzgebühren.

Am Gendarmenmarkt werden vom Veranstalter auch Lastwagen als Absperrungen aufgestellt.