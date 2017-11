Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Fast ein Jahr nach dem Anschlag - Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche öffnet

27.11.17 | 08:46 Uhr

Fast ein Jahr nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz öffnet am Montag der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche wieder. Es wird Glühwein geben, Handwerkskunst und Lichterglanz. Aber auch das Gedenken an den Anschlag findet Raum.

Der 34. Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche, einer von über 80 Märkten in Berlin, wird am Montagabend mit einer "Eröffnung im Kerzenschein" und einem Gedenken an die Opfer beginnen. Dazu werden auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel (beide SPD) erwartet.

Fast alle Händler sind wieder dabei

Damit öffnen an dieser Stelle fast ein Jahr nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche wieder die Stände und Buden der Händler. Der Chef des örtlichen Schaustellerverbandes, Michael Roden, sagte, bei dem diesjährigen Markt seien fast alle wieder dabei, nur ein einziger Händler habe nicht mehr gewollt. Die Schausteller hätten mehr als eine Viertelmillion Euro für die Opfer gespendet, Sicherheitskonzepte für den Markt seien entwickelt, die Auflagen dafür erhöht worden. "Dafür müssen wir aber selbst aufkommen", berichtete Roden. Die Stadt verlange in diesem Jahr 20 Prozent mehr Platzgebühren.

Streit um die Sicherheitskosten

Der Pfarrer der Gedächtniskirche, Martin Germer, sagte dem rbb am Montag, alle seien sich darüber einig, dass etwas für die Sicherheit getan werden müsse. "Die Veranstalter des Weihnachtsmarktes müsen zusätzliche Sicherheitskräfte beschäftigten, die die ganze Zeit im Einsatz sind - zusammen mit der Polizei, die auch verstärkte Präsenz hat. Das Verständnis dafür ist da." Denn es gebe Auseinandersetzungen über die Frage, ob nicht diese besonderen Sicherheitsvorkehrungen eine staatliche Aufgabe wären, die nicht den privaten Veranstaltern auferlegt werden könnten. Die Stadt besteht allerdings darauf, dass die Schausteller diese Kosten tragen müssen. Um diese Frage wurde auch bereits vor Gericht gestritten - und in einem anderen Fall haben sich dabei jetzt die Schausteller durchgesetzt: Am Sonntag entschied das Berliner Kammergericht, dass die Betreiber des Weihnachtsmarkts vor dem Charlottenburger Schloss die Kosten nicht übernehmen müssen.

Am Jahrestag des Anschlag bleibt der Markt geschlossen

Am 19. Dezember wird der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche für einen Tag geschlossen. Zum Gedenken an die zwölf Opfer des Terroranschlags vor einem Jahr wird es mehrere Veranstaltungen und die Einweihung eines Mahnmals geben. Das Erinnerungszeichen, ein 14 Meter langer, etwa drei Zentimeter breiter goldener Riss auf dem Boden am Anschlagsort mit dem Namen der Opfer und ihrer Herkunftsländer, soll künftig frei gehalten werden von Marktständen, hieß es. Der islamistische Attentäter Anis Amri hatte am 19. Dezember 2016 mit einem gekaperten Laster elf Menschen in den Tod gerissen. Den polnischen Lastwagenfahrer hatte der Tunesier zuvor erschossen. Rund 70 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter wurde auf der Flucht bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen.

