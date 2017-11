Her mit den Wunschzetteln

Der Weihnachtsmann ist wieder in Amt und Würden: Seit heute gastiert er mit seinen zwölf Engeln im Weihnachtspostamt Himmelpfort und beantwortet Briefe und Wunschzettel der Kinder. Vergangenes Jahr schrieben mehr als 280.000 Kinder aus aller Welt.

Im brandenburgischen Himmelpfort (Oberhavel) hat seit Donnerstagvormittag wieder die traditionelle Advents-Postfiliale in den Räumen der Deutschen Post geöffnet. Der Weihnachtsmann wird ab jetzt wieder gemeinsam mit seinen zwölf Mitarbeiterinnen die vielen Wunschzettel und Briefe, die Kinder aus aller Welt nach Himmelpfort schicken, beantworten. Im vergangenen Jahr kamen hier mehr als 280.000 Briefe aus 62 Ländern an. Bundesweit wurden rund 560.000 Briefe gezählt.

Die Post geht an

In der Weihnachtspostfiliale nördlich von Berlin landen aber nicht nur in der Vorweihnachtszeit Wunschzettel. Bis Ende August wurden in diesem Jahr bereits rund 2.000 Briefe gezählt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post.

Das Weihnachtspostamt Himmelpfort ist das größte in Deutschland. Insgesamt gibt es neun Filialen in Orten, die in ihrem Namen "Engel", "Himmel" oder "Nikolaus" tragen.

Himmelpfort ist die einzige Weihnachtspostfiliale in Ostdeutschland und bis Heiligabend geöffnet. Damit die Kinder die Antwort verstehen, schreibt der Weihnachtsmann mit seinen Engeln den Angaben zufolge neben Deutsch auch in verschiedenen Fremdsprachen.