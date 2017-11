Die bei Bauarbeiten in Berlin-Kreuzberg am Montag gefundene Weltkriegsbombe soll noch am Montag entschärft werden. Das sagte eine Polizeisprecherin rbb|24. Der Blindgänger liegt demnach an der Kreuzung Tempelhofer Ufer und Luckenwalder Straße. Kriminaltechniker seien vor Ort.

Die Polizei richte einen Sperrkreis mit einem Radius von 250 Metern ein. Wohnhäuser müssten evakuiert werden. Wie viele Anwohner betroffen seien, sei aber noch nicht klar. Verkehrsbeeinträchtigungen seien allerdings bereits absehbar.

Vermutlich handele es sich um eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, hieß es.