Vorsicht: Auch in der Nacht zu Freitag kann es in Berlin und Brandenburg sehr rutschig werden. In den kommenden Tagen kann sogar mancherorts der Schneeregen liegen bleiben. Die Temperatur bleiben nur leicht über 0 Grad.

Und auch der Wetterdienst Meteogroup warnt vor Glätte. Laut Meteorologe Christian Schubert kann es bereits in der Nacht zu Freitag in ganz Berlin und Brandenburg regional Schneeregen und Schneeschauer geben. Gewappnet sein sollten alle Bürger, so Schubert, denn: "Es ist ganz schwierig zu sagen, wo was fällt."



Auch am Freitag ist es nach seiner Vorhersage meist dicht bewölkt und auf ein Neues könne es nass werden, mit Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte (!) laut Meteogroup: 1 bis 4 Grad in Brandenburg, in Berlin 2 bis 3 Grad.