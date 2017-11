Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Wildau in Dahme-Spreewald haben die Rettungskräfte im Gebäude die Leiche eines Bewohners entdeckt.

Wie der 68 Jahre alte Mann ums Leben kam, müsse noch geklärt werden, erklärte die Polizei am Sonntag.

Als Polizei und Feuerwehr bei dem Haus eintrafen, seien die Flammen bereits von selbst erloschen gewesen. Wann genau es in dem Haus gebrannt hatte, ist noch unklar. Nachbarn hatten die Rettungskräfte am Sonntag alarmiert.