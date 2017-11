Die Gefahr von Wildunfällen ist an der Landesgrenze zwischen Nordbrandenburg und Mecklenburg-Vorpommern besonders hoch. Wie ein Sprecher der Polizei in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) am Freitag sagte, geht ein Drittel aller Verkehrsunfälle in der dünn besiedelten Region auf Rehe, Wildschweine, Hirsche oder sogar Wölfe auf den Fahrbahnen zurück. Das sei eine der höchsten Quoten bundesweit.