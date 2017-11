Mordprozess um zerstückelten Rentner in Kühltruhe startet neu

Weil ein Schöffe nicht ordnungsgemäß eingesetzt wurde, war der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder, der einen Berliner Rentner erschossen und zerstückelt haben soll, zunächst geplatzt. Am Mittwoch startet das Verfahren zum zweiten Mal.

Nun wird der Prozess gegen einen 56-jährigen Trödelladen-Besitzers neu aufgerollt. Er soll vor mehr als zehn Jahren einen Rentner in dessen Wohnung im Stadtteil Prenzlauer Berg erschossen haben. Anschließend soll der Mann die Leiche zerstückelt in einer Kühltruhe versteckt und jahrelang die Rente des Witwers von monatlich 2.000 Euro kassiert haben.

Der Prozess um den Mord an einem Berliner Rentner wird am Mittwoch neu aufgenommen. Das Verfahren vor dem Berliner Landgericht war Mitte Oktober zunächst geplatzt, nachdem das Gericht einer Besetzungsrüge der Verteidigung stattgab. Demnach war ein Schöffe nicht ordnungsgemäß eingesetzt worden. Es war auch nicht zum Verlesen der Anklage gekommen.

Prozess um Toten in Tiefkühltruhe muss neu starten

Mordfall in Berlin-Prenzlauer Berg

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord aus Habgier, Heimtücke und zur Ermöglichung einer anderen Straftat vor. Der 56-Jährige sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Staatsanwalt Reinhard Albers ging beim ersten Prozessanlauf von einer geplanten Tat aus. Die Tiefkühltruhe sei kurz vor dem Mord in die Wohnung geliefert worden, sagte er der Deutschen Presse Agentur am Rande des Prozesses. Der Rentner sei mit einem Kopfschuss getötet worden. Die Waffe wurde nicht gefunden.

Mit gefälschter Unterschrift soll der mutmaßliche Mörder dann Schreiben an die Verwaltung des Mietshauses in der Hosemannstraße geschickt, Steuererklärungen verfasst und einen Post-Nachsendeauftrag erteilt haben - um so vorzutäuschen, dass der Rentner noch lebe.