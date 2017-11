Zweiter Tatverdächtiger in Kremmen gefasst

Sieben Monate nach einem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im brandenburgischen Kremmen ist ein zweiter Tatverdächtiger festgenommen worden.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Neuruppin am Donnerstag mitteilten, wurde der polizeibekannte 35-Jährige schon am Vortag festgenommen. Bei einer Durchsuchung sei umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt worden. Auch sei der Beschuldigte mehrere Stunden vernommen worden.