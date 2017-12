Pastor Bernd Siggelkow, der das Jugendhilfswerk Arche in Berlin-Hellersdorf gegründet hat, hatte in einem Buch die These aufgestellt, dass die Jugend sexuell verrohe. Damals war ich als Volontärin bei Inforadio und sollte überprüfen, ob das stimmt. Für Interviews bin ich im Hella-Klub für Mädchen gelandet. Dort habe ich am Ende viele liebe Jugendliche kennengelernt, die rot wurden, wenn das Wort Porno fiel. In dem Club habe ich dann viele Babyfotos an der Wand hängen sehen. Die Leiterin erklärte mir, das seien die Babys der Teenagermütter, die sie dort betreuen. Hellersdorf hatte zu der Zeit die höchste Rate an Teenagermüttern in Berlin, das war 2008. So entstand die Idee zu meiner ersten langen Reportage.