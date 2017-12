Das Mädchen war am Montagnachmittag die Blankenburger Chaussee auf dem Radweg entlanggefahren. Laut Polizei soll es plötzlich, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, quer über die Fahrbahn gefahren sein. Eine 38-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen, welches mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik kam.

Erst vor wenigen Tagen waren bei Verkehrsunfällen in Berlin zwei Radfahrer getötet worden: In Berlin-Mitte starb am vergangenen Donnerstag ein Mann, als er in die geöffnete Tür eines Taxis prallte. Am darauffolgenden Freitagmorgen kollidierte eine Radfahrerin in Spandau mit einem Lkw und ist vom Lkw-Anhänger überrollt worden.