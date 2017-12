An Weihnachten laufen über die sozialen Netzwerke vor allem Bilder übers Essen, Geschenke und Weihnachtsbäume. Darunter finden sich auch Mini-Weihnachtsgeschichten, die viele berühren - so der Tweet einer Sozialarbeiterin.

"Eben kommt ein 16 jähriger Junge in die #Bahnhofsmission und sagt: 'Ich habe so viel Geld zu Weihnachten bekommen und möchte gerne einen Teil weitergeben.' Er legt mir 360€ hin und wünscht frohe Weihnachten."

Das schreibt eine Sozialarbeiterin der Bahnhofsmission am Montag auf Twitter. Sie arbeitet hauptsächlich mit Obdachlosen am Bahnhof Zoo in Berlin.