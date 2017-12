Die Polizei hat in Berlin und Brandenburg drei mutmaßliche Drogendealer festgenommen und dabei fast 180 Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, haben Beamte am Vormittag zunächst zwei 38 Jahre alte Männer in einem Auto in Schöneberg gestellt. Wenig später sei ein 42-Jähriger in Blankenfelde-Mahlow (Teltow-Fläming) festgenommen worden.

Bei Durchsuchungen in den Wohnungen der Festgenommenen sowie in zwei Fahrzeugen hätten die Beamten mehrere Tausend Euro – mutmaßlich aus Drogenverkäufen – und eine scharfe Schusswaffe gefunden. In einer Garage in Moabit entdeckten die Ermittler zudem offenbar für einen Weiterverkauf verpackte Drogen, überwiegend Marihuana und Haschisch, aber auch Amphetamine und Kokain.

Den Festnahmen seien intensive Ermittlungen vorangegangen, erklärte die Polizei. Nach einem vierten Tatverdächtigen werde noch gesucht.