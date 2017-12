Bild: dpa/Ursula Düren

Die Schauspielerin Lissy Tempelhof gehörte 35 Jahre lang zum Ensemble des Deutschen Theaters. Die gebürtige Berlinerin arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem als Sekretärin und Straßenbahnschaffnerin. Anfang der 50er Jahre lernte sie in der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Nach Stationen an mehreren großen Theatern begann sie 1963 am Deutschen Theater in Berlin. Parallel dazu spielte sie in mehreren Filmen mit. Lissy Tempelhof starb am 10. Oktober im Alter von 88 Jahren in Berlin.