Ein 23 Jahre alter Mann ist bei einem Streit in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Charlottenburg schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 31-jähriger Bewohner der Unterkunft in der Rognitzstraße dem Schlafenden mehrfach mit einem Kochtopf auf den Kopf geschlagen und ihn mit einer Schere gestochen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Opfer kam am Montag mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus.