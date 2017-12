Ein Mann hat auf Berliner U-Bahnhöfen in rund sechs Wochen 24 Fahrkartenautomaten aufgebrochen und geplündert. Sechs Monate nach seiner Festnahme legte der 31-Jährige am Freitag vor dem Landgericht ein Geständnis ab.



Er habe in zahlreichen Fällen in den Nachtstunden Automaten aufgebohrt, erklärte der Angeklagte zum Prozessbeginn. Das erbeutete Geld habe er schnell ausgegeben, unter anderem für Drogen.