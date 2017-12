Auf den Autobahnen 10 und 11 erlitten Fahrer am frühen Donnerstagmorgen schwere Unfälle. Auf der A10 hatte sich am Morgen in Fahrtrichtung Spreeau zwischen Rüdersdorf und Erkner ein Fahrzeug überschlagen. Ob es Verletzte gab und ob weitere Insassen an Bord waren, war am Donnerstagmorgen zunächst noch unklar. Die Rettungskräfte waren am Morgen noch am Ort im Einsatz. Die rechte Spur ist weiterhin blockiert.



Auf der A11 blockierte ein Lastwagen nach einem Unfall zwischen Joachimsthal und Chorin sämtliche Fahrstreifen in Richtung Chorin. Die A11 werde voraussichtlich für mehrere Stunden gesperrt bleiben, sagte ein Polizeisprecher. Zum Unfallhergang und möglichen Verletzten lagen zunächst keine Informationen vor.