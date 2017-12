Ein mutmaßlicher Einbrecher hat in Berlin-Spandau seinen Ausweis am Tatort zurückgelassen. Der 38-Jährige hatte am Dienstagabend versucht, über ein Fenster im Erdgeschoss in eine Wohnung einzusteigen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Der 69-jährige Wohnungsmieter bemerkte den Eindringling, schlug ihn auf der Fensterbank in die Flucht und trug dabei leichte Verletzungen davon.

Der robuste Einsatz des Mieters hatte einen für die Polizei angenehmen Nebeneffekt, denn der Einbrecher verlor bei dem Handgemenge seinen Ausweis. Daher konnten Beamte kurze Zeit später mit einem Durchsuchungsbeschluss bei ihm aufkreuzen. "Manchmal müssen wir auch Glück haben", kommentierte eine Polizeisprecherin.