Skelett im Brunnen: Mann muss mehr als sieben Jahre in Haft

Totschlagsprozess in Neuruppin

Keine DNA, keine Zeugen - aber trotzdem hat der Richter keinen Zweifel an seiner Schuld: Der Angeklagte im sogenannten Brunnenmord-Prozess muss für mehr als sieben Jahre ins Gefängnis. Vor allem sein Verhalten nach der Tat habe ihn verraten.

Acht Jahre nach der Tat ist ein 34-Jähriger wegen Totschlags vom Landgericht Neuruppin zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann seinen Partner im Jahr 2009 auf seinem abgelegenen Hof in Schönermark (Oberhavel) umgebracht und dann in dem Brunnenschacht geworfen hatte. Erst im Jahr 2015 war das Skelett des Opfers bei Bauarbeiten entdeckt worden.

"Es bleiben keine vernünftigen Zweifel, dass der Angeklagte die Tat begangen hat" sagte der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann am Mittwoch in Neuruppin. Aus Eifersucht habe der Mann seinen Partner erschlagen, weil dieser einen anderen kennen gelernt hatte und sich trennen wollte. Nachdem er die Leiche in den Brunnen geworfen hatte, habe er Freunden und Verwandten vorgespielt, sein Partner lebe noch.