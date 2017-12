Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat die Schaffung einer speziellen Schutzzone für Frauen bei Deutschlands größter Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin kritisiert.

Die Berliner Polizei hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass es in diesem Jahr auf der Festmeile am Brandenburger Tor erstmals eine "Women's Safety Area" geben wird. Dorthin sollen sich Frauen wenden können, die Opfer eines Sexualdeliktes werden oder sich belästigt fühlen.

Die Frauen-Schutzzone wird in einem Zelt des Berliner Landesverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am südlichen Ende der Ebertstraße in unmittelbarer Nähe vom Platz des 18. März eingerichtet. "Dort stehen drei bis vier DRK-Helfer bereit, die besonders geschult sind und sich um Frauen kümmern können, die sich belästigt oder bedroht fühlen", so Marx. Sie begrüße die Zusammenarbeit mit dem DRK, auch aus dem Wissen heraus, dass die Hemmschwelle vieler Frauen höher sei, sich mit Belästigungserfahrungen an die Polizei zu wenden.

Zwar habe man laut Marx auf ähnlichen Großveranstaltungen am Brandenburger Tor noch keine größeren Probleme mit Antänzern oder Angrapschern gehabt - vor allem im Vergleich zu den damaligen Ereignisse der Silvesternacht auf 2016 in Köln -, trotzdem gab es in Berlin im vergangenen Jahr mehrere Anzeigen wegen sexueller Belästigung auch auf der Silvesterfeier am Brandenburger Tor. Demnach wurden mehrere Frauen von Männergruppen auf der Festmeile körperlich bedrängt.