Audio: radioBerlin 88,8 | 01.12.2017 | Anke Michel

Weltaidstag - "HIV ist keine Schwulenkrankheit"

01.12.17 | 06:29 Uhr

In Deutschland leben rund 88.400 Menschen mit HIV oder Aids. Laut Robert Koch Institut infizierten sich bis Ende 2016 etwa 3.100 Menschen neu mit dem Virus. Unter ihnen sind auch viele heterosexuelle Menschen, und es werden mehr. Von Julia Vismann

In Deutschland leben rund 88.400 Menschen mit HIV oder Aids. Laut Robert Koch Institut infizierten sich bis Ende 2016 etwa 3.100 Menschen neu mit dem Virus. Unter den Neuinfektionen sind 750 heterosexuelle Menschen. Eine Zahl, die stetig steigt. "Es gibt keine Risikogruppen, sondern Risikoverhalten: Ungeschützter Sex. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung haben auch Heterosexuelle HIV." Dr. Keikawus Arastéh spricht aus Erfahrung in der Behandlung der unheilbaren Krankheit HIV. Er ist Chefarzt am Zentrum für Infektologie und HIV im Auguste Viktoria Krankenhaus in Berlin-Schöneberg. "HIV ist keine Schwulenkrankheit", sagt David Kracht. Er spricht aus eigener Erfahrung: Der 38-jährige heterosexuelle Mann weiß seit 2010, dass er HIV-positiv ist. "Das habe ich in der Kinderwunschpraxis herausgefunden", sagt er. Er wird ganz still, als er versucht zu beschreiben, was er damals gefühlt hat. "Ich wurde mit dem Ungewissen konfrontiert. Es war betäubend in irgendeiner Form."

Medikamente sorgen dafür, dass Patient nicht mehr ansteckend ist

David wird gleich am nächsten Tag in eine Praxis geschickt, die auf HIV-Infektionen spezialisiert ist. Dort bekommt er eine Therapie, die ihm sehr hilft: eine Medikamenten-Kombination, die so wirksam ist, dass das Virus kaum noch oder nicht mehr nachweisbar und der Patient nicht mehr ansteckend ist - darüber informieren ihn die Ärzte in der Praxis. "Solange man drei Monate unter Therapie ist und keine sonstigen Erkrankungen hat, kann man ungeschützt Sexualkontakt haben - ohne das Virus weiterzugeben", sagt Kracht. Er habe sogar ein Kind gezeugt. "Es ist alles gut", so Kracht. Sein Sohn ist jetzt fünf Jahre alt und gesund.

HIV positiv, ohne es zu wissen

Nach seinen Recherchen muss sich David Kracht zwischen 2005 und 2009 infiziert haben. Damals war er viel unterwegs und hatte oft wechselnde Partnerinnen. "Ich bin der Meinung, mich immer geschützt zu haben", so Kracht. "Aber entweder war da mal ein Gummireißer - oder es war was anderes." Trotz Krankheit bereue er die Zeit nicht, in der er so viel erlebt habe, sagt Kracht. "Risiko gehört zum Leben dazu!" Das Problem sei nur das Unwissen über die HIV-Infektion gewesen: In dieser Zeit war er infektiös. Keine seiner damaligen Partnerinnen konnte er ausfindig machen und informieren. Das ist kein Einzelfall. Nach Schätzungen des Robert Koch Instituts soll es etwa 13.000 Menschen in Deutschland geben, die HIV-positiv sind - ohne es zu wissen. Und das ist eine Gefahr für sie selbst und ihre Sexualpartner. Deshalb sollte man sich auf HIV untersuchen lassen, ist die Meinung des HIV-Spezialisten Keikawus Arastéh. "Nur so kann die Ausbreitung des Virus am besten gestoppt werden", so der Chefarzt.

David Kracht belastet die Diskriminierung

Seit 2010 nimmt David die Pille, die das Virus bis unter die Nachweisgrenze eindämmt. "Es ist nicht gerade gesund, was wir da zu uns nehmen müssen", sagt er. Die Medikamente haben starke Nebenwirkungen. Bei ihm sind die Knochen morsch. Der 38-Jährige hat Osteoporose. 20 Jahre hat er als Tischler gearbeitet, aber mit mehreren angebrochenen Rückenwirbeln kann er nicht mehr als Handwerker arbeiten. Jetzt macht er eine Umschulung zum technischen Produktdesigner, ein Job am Computer. David Kracht belastet die Diskriminierung, die er immer wieder erlebt. Das letzte Mal vor sechs Wochen beim Lungenarzt, als er gefragt wurde, ob er ansteckende Krankheiten habe. "Da habe ich natürlich ein Nein angekreuzt. Da kam die Arzthelferin zu mir, und sagte: 'Da steht aber HIV Positiv auf dem Überweisungsschein.'"

Das Bild vom dahinsiechenden Aidskranken ist nicht mehr aktuell

David Kracht machte der Arzthelferin klar, dass er durch sein Therapie nicht infektiös sei. Sie zog sich aber trotzdem Latexhandschuhe und einen Mundschutz an. "Wenn sogar medizinisches Fachpersonal nicht informiert ist, muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden", meint David. Er will nicht als krank abgestempelt werden. Das Bild von Tom Hanks vom dahinsiechenden Aidskranken im Film "Philadelphia" aus dem Jahr 1993 stimme schon lange nicht mehr. Deshalb kämpft Kracht mit seinem Verein "Pro Plus Berlin" gegen die Diskriminierung von Menschen, die HIV-positiv sind. Dort organisiert er auch mit anderen zum Beispiel Stammtische, wo sich HIV-Negative und HIV-Positive treffen.

Seit drei Monaten hat David Kracht wieder eine Beziehung mit einer Frau, die nicht HIV-positiv ist. Gleich beim zweiten Treffen hat er ihr gesagt, dass er infiziert ist. Sie ist geblieben.